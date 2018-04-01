В Национальной библиотеке в Салехарде установят швейную машинку

Санкт-Петербурга, И этим, надо полагать, привлекут охочих до креатива читателей. В Салехарде , в рамках третьего Арктического культурного форума, служители храма наук изобретали новые способы работы с клиентурой. Как, не меняя «фамилию» на «досуговое учреждение», воспитать новых книгочеев? Как сохраняя образовательные функции, стать каждому посетителю другом? Отметим, подобные вопросы мучают не только библиотекарей, но и всех работников культуры. Поэтому на форуме работали четыре площадки: «Школа искусств — новый формат», «Современный музей — изобретатель ценностей Места», «Современный дом культуры: новые вызовы — новые решения» и «Общедоступная библиотека в формировании социокультурной среды». С подсказками и наставлениями на форум прибыла «тяжелая артиллерия» — влиятельные эксперты из Москвы Омска и других городов. С их участием северяне рассмотрели российские и европейские практики. Так что идея со швейной машинкой не с неба свалилась. Подобные «фишки» давно практикуются в Европе. В библиотечном зале можно установить любой станок, даже фрезеровочный. Но нам такой агрегат ни к чему, поэтому ямальцы решили присмотреться к чему-нибудь поменьше. — Мы должны предлагать людям нестандартные варианты самореализации, к примеру — в техническом творчестве, — говорит директор Национальной библиотеки Наталья Сихвардт. — Так почему бы не начать с освоения технологических процессов. Например, поставить здесь какой-нибудь станок, или швейную машинку, чтобы человек, у которого ее нет, мог прийти к нам и подшить, к примеру, брюки. Кроме того, Национальная библиотека подписала соглашение о сотрудничестве с государственной библиотекой для молодежи. Опыт старшего брата поможет привлечь в свои ряды читателей в возрасте от 18 до 35 лет — самую сложноуговариваемую категорию граждан. — Московские коллеги будут оказывать нам методическую и информационную поддержку через вебинары и семинары, — подытоживает собеседница. Да, библиотекам нужно придумывать и открывать свои мейкерспейс — публичные пространства. Это не обязательно большое помещение, но место, где можно и нужно пользоваться оборудованием, общаться с единомышленниками и заниматься изобретательством. Если такие умные пятачки появятся в библиотеках, то люди к ним потянутся. Потому что будут знать, что паяльник можно спросить не только у соседа.

Комментарии Пасхальные качели истории раскачают в коми-избе Чтобы завлечь гостей в музей, приходится ставить качели. — Для каждого даже самого незаметного предмета нужно делать такие презентации, чтобы человек ахнул: «Мы столько раз ходили мимо и не знали, что у вас в фондах такие сокровища!» Есть уже идеи, но я пока не готова о них говорить. Нужно продумать всё до мелочей, — признается Татьяна Ануфриева, заведующая домом-музеем «Коми-изба» в селе Мужи. — У нас много таких артефактов, которые больше нигде не встретишь. Многим из них больше 150 лет. А еще, по старинному обычаю, мы скоро поставим качели — гычан. Их наши предки устраивали на стволах деревьев и катались сразу человек по двадцать. Я сама их с детства помню. И сейчас они нравятся и взрослым, и детям. Кстати, их подвешивают только раз в году — на пасхальную неделю. А потом снимают до следующего праздника. В прошлом году качели не ставили. Пасха была поздняя, снега, который отвечает за безопасность, не хватало, но в этом году с этим проблем не будет.