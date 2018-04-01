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Цивилев записал видеообращение о строжайшем наказании виновных в кемеровской трагедии
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Цивилев записал видеообращение о строжайшем наказании виновных в кемеровской трагедии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
ВРИО губернатора Кузбасса пообещал, что никто не будет спрятан
Назначенный два часа назад временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев уже записал видеообращение, в котором пообещал, что никто из виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня» спрятан не будет. Однако наладить отношения с людьми, после неудачно выступления на митинге, ему будет не просто.
"Уважаемые кемеровчане! Президент Российский Федерации Владимир Владимирович Путин возложил на меня временное исполнение обязанностей губернатора Кемеровской области", — сообщил Цивилев в своем обращении.
Он отметил, что принимает область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, и прежде всего дети.
"Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание", — отметил врио губернатора в своей речи. Он также заверил, что власти передадут следствию всю необходимую информацию, которая поможет покарать виновных.
"Никто не будет выгорожен или спрятан", — отметил Цивилев.
По его словам, трагедия в «Зимней вишне» сплотила не только Кемерово, но и всю страну. Он также пообещал сделать все, что жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной и чтобы помочь всем семьям, пострадавшим в этом происшествии.
"Убежден, что только в диалоге с людьми мы можем укрепить благосостояние жителей области, обеспечить их безопасность, заложить основы для новых поколений кемеровчан", — сказал новый глава региона.
Он еще раз подчеркнул, что считает самым главным — прямое общение с людьми.
Между тем эксперты отмечают, что Кремль и ранее рассматривал Цивилева, как замену Тулееву. Цивилев был назначен вице-губернатором только 2 марта. Однако сейчас ему пришлось занимать этот пост в авральном режиме, кроме всего прочего он успел уже не очень удачно проявить себя во время митинга после пожара в «Зимней вишне».
"Это тот самый, который сказал Вострикову, потерявшему троих детей, жену и сестру — «Вы сюда пиариться пришли?». А потом встал на колени", — прокомментировал в своем Телеграм-канале главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назначение Цивилева.
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