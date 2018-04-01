Цивилев записал видеообращение о строжайшем наказании виновных в кемеровской трагедии

ВРИО губернатора Кузбасса пообещал, что никто не будет спрятан

Назначенный два часа назад временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев уже записал видеообращение, в котором пообещал, что никто из виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня» спрятан не будет. Однако наладить отношения с людьми, после неудачно выступления на митинге, ему будет не просто.

"Уважаемые кемеровчане! Президент Российский Федерации Владимир Владимирович Путин возложил на меня временное исполнение обязанностей губернатора Кемеровской области", — сообщил Цивилев в своем обращении.

Он отметил, что принимает область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, и прежде всего дети.

"Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание", — отметил врио губернатора в своей речи. Он также заверил, что власти передадут следствию всю необходимую информацию, которая поможет покарать виновных.

"Никто не будет выгорожен или спрятан", — отметил Цивилев.

По его словам, трагедия в «Зимней вишне» сплотила не только Кемерово, но и всю страну. Он также пообещал сделать все, что жизнь кемеровчан стала безопасной и достойной и чтобы помочь всем семьям, пострадавшим в этом происшествии.

"Убежден, что только в диалоге с людьми мы можем укрепить благосостояние жителей области, обеспечить их безопасность, заложить основы для новых поколений кемеровчан", — сказал новый глава региона.

Он еще раз подчеркнул, что считает самым главным — прямое общение с людьми.

Между тем эксперты отмечают, что Кремль и ранее рассматривал Цивилева, как замену Тулееву. Цивилев был назначен вице-губернатором только 2 марта. Однако сейчас ему пришлось занимать этот пост в авральном режиме, кроме всего прочего он успел уже не очень удачно проявить себя во время митинга после пожара в «Зимней вишне».