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Вербное воскресенье в Екатеринбурге: любуемся на самый первый весенний «цветок» и на листья пальмы
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Вербное воскресенье в Екатеринбурге: любуемся на самый первый весенний «цветок» и на листья пальмы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня православный мир отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В храмах Екатеринбурга прошли праздничные богослужения.
По традиции, люди собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе, где во время литургии верующим раздали веточки пальм. Именно такими ветвями встречали в древнем Иерусалиме Иисуса Христа. В России вместо ветвей пальм используются букетики из вербы. Они продаются возле храмов по 30–50 рублей. В божественной литургии приняло участие очень много детей — воспитанников церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии.
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