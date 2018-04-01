Вербное воскресенье в Екатеринбурге: любуемся на самый первый весенний «цветок» и на листья пальмы 

Сегодня православный мир отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В храмах Екатеринбурга прошли праздничные богослужения.
По традиции, люди собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе, где во время литургии верующим раздали веточки пальм. Именно такими ветвями встречали в древнем Иерусалиме Иисуса Христа. В России вместо ветвей пальм используются букетики из вербы. Они продаются возле храмов по 30–50 рублей. В божественной литургии приняло участие очень много детей — воспитанников церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии.