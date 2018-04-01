В академии им. С. М. Кирова состоялась лекция директора Департамента социальных гарантий Минобороны России

Мероприятие, на котором присутствовал профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты ВМедА, было посвящено вопросам, связанным с денежным довольствием военнослужащих и заработной платы гражданского персонала Министерства обороны РФ , выплатам и положенным компенсациям.

Накануне в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в г. Санкт-Петербурге состоялась лекция директора Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации Яркоевой Юлии Владимировны

Мероприятие, на котором присутствовал профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты ВМедА, было посвящено вопросам, связанным с денежным довольствием военнослужащих и заработной платы гражданского персонала Министерства обороны РФ, выплатам и положенным компенсациям.

Один из основных вопросов, касающийся большого количества сотрудников академии, был посвящен оплате труда лиц гражданского персонала Министерства обороны, в частности, действию «Дорожной карты».

Юлия Владимировна Яркоева со своей стороны поблагодарила начальника финансово-экономической службы — главного бухгалтера ВМедА Нину Ивановну Азарову, оценив работу ее подразделения «на отлично». Лектор подчеркнула, что в настоящее время вопросам финансирования военнослужащих и служащих Министерства обороны государством уделяется большое значение. Все социальные гарантии во исполнение Указов президента и Приказов Министра обороны исполняются в полном объеме.