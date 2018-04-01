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В академии им. С. М. Кирова состоялась лекция директора Департамента социальных гарантий Минобороны России
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В академии им. С. М. Кирова состоялась лекция директора Департамента социальных гарантий Минобороны России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие, на котором присутствовал профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты ВМедА, было посвящено вопросам, связанным с денежным довольствием военнослужащих и заработной платы гражданского персонала Министерства обороны РФ, выплатам и положенным компенсациям.
Накануне в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в г. Санкт-Петербурге состоялась лекция директора Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации Яркоевой Юлии Владимировны
Мероприятие, на котором присутствовал профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты ВМедА, было посвящено вопросам, связанным с денежным довольствием военнослужащих и заработной платы гражданского персонала Министерства обороны РФ, выплатам и положенным компенсациям.
Один из основных вопросов, касающийся большого количества сотрудников академии, был посвящен оплате труда лиц гражданского персонала Министерства обороны, в частности, действию «Дорожной карты».
Юлия Владимировна Яркоева со своей стороны поблагодарила начальника финансово-экономической службы — главного бухгалтера ВМедА Нину Ивановну Азарову, оценив работу ее подразделения «на отлично». Лектор подчеркнула, что в настоящее время вопросам финансирования военнослужащих и служащих Министерства обороны государством уделяется большое значение. Все социальные гарантии во исполнение Указов президента и Приказов Министра обороны исполняются в полном объеме.
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