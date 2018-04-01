Ещё
Региональный комитет по тарифам объявил о публичных консультациях по программе развития электроэнергетики Псковской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Региональный комитет по тарифам объявил о публичных консультациях по программе развития электроэнергетики Псковской области 

Псковская губерния 29 минут назад
Государственный комитет по тарифам и энергетике администрации Псковской области сообщил о проведении публичных консультаций в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проекта указа губернатора области «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Псковской области на 2018-2022 годы». Как сообщает пресс-служба комитета, сроки проведения публичных консультаций: с 26 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года. Пояснительную записку и опросный лист можно скачать на сайте комитета по тарифам. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Михаил Ведерников занял восьмое место в медиарейтинге глав регионов на тему ЖКХ На ближайшей сессии Псковской городской думы депутаты рассмотрят кандидатуру Алексея Захарова на пост замглавы администрации Из 366 школьных автобусов только 15 используются только для перевозки детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ195
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»297
Путин подписал указ об отставке Тулеева449
В Домодедово девушка избила пограничника47
Стало известно время падения «Небесного дворца»38
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение