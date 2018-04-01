Региональный комитет по тарифам объявил о публичных консультациях по программе развития электроэнергетики Псковской области 

Государственный комитет по тарифам и энергетике администрации Псковской области сообщил о проведении публичных консультаций в рамках проведения оценки регулирующего воздействия проекта указа губернатора области «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Псковской области на 2018-2022 годы». Как сообщает пресс-служба комитета, сроки проведения публичных консультаций: с 26 марта 2018 года по 25 апреля 2018 года. Пояснительную записку и опросный лист можно скачать на сайте комитета по тарифам. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».