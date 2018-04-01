Региональный комитет по тарифам объявил о публичных консультациях по программе развития электроэнергетики Псковской области 

Псковская губерния: последние новости

Михаил Ведерников занял восьмое место в медиарейтинге глав регионов на тему ЖКХ

На ближайшей сессии Псковской городской думы депутаты рассмотрят кандидатуру Алексея Захарова на пост замглавы администрации

Из 366 школьных автобусов только 15 используются только для перевозки детей