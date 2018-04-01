Как спасались от оборотней на Руси

Многие народы особенно почитали волков. Храбрость, ловкость и агрессивность этих животных воспринимались нашими предками как апофеоз первозданной силы. Отсюда пошли все легенды и мифы про оборотней, которых на Руси издавна называли волколаками. Какими же представляли их наши предки?

Кто такой волколак?

Славяне почитали медведя за его мощь, лису — за ее хитрость, лебедя — за красоту и верность, ворона — за мудрость и долголетие. Согласно поверьям предков, способность превращаться в животное — это особое умение, которым владели далеко не все колдуны и ведьмы. Но некоторые люди могли обращаться в разных животных, чтобы воспользоваться их способностями: силой, звериным чутьем и слухом, скоростью передвижения и т.п.

Большая часть дошедших до нас мистических преданий об оборотнях связана с волками. Помимо безусловного поклонения, люди считали этих хищников настоящими хозяевами лесов: с ними не мог сравниться ни один охотник. Поэтому превращение в наиболее успешного и эффективного зверя казалось абсолютно обоснованным. Если хочешь стать сильнее и быстрее своих врагов — не станешь же оборачиваться травоядным?

Для обозначения такого хищника наши предки придумали отдельное слово. Волколак (волкодлак, вовкулак — в зависимости от региона) — человек, принимающий волчье обличье на какой-то период времени. Превратиться в серого хищника можно было: по рождению, если отец и мать будущего ребенка совершили некий грех или нарушили установленный в обществе запрет; против своей воли, если колдун или ведьма наложили на человека подобное заклятье; по собственной воле, если колдун или ведьма хотели напасть на людей или их скот.

Примечательно, что в отличие от жителей Западной Европы славяне не верили, что укус оборотня способен как-то изменить человека, превратив его в хищника.

Как он выглядит?

Стоит отметить, что наши предки не относились к волколакам негативно. На Руси считалось, что урожденные оборотни не отвечают за свои действия, ведь такими они являются по своей природе. А тех, кто стал волколаком в результате злой ворожбы, вообще, было принято считать несчастными жертвами. Только колдунов и ведьм, использующих звериные способности для недобрых дел, в народе откровенно осуждали. Облик славянского волколака во многом не совпадает с оборотнем из западноевропейской мифологии.

Несмотря на сходство с хищником, волколак имеет и человеческие черты. Так, по поверьям наших предков, колени этого мифического создания даже после обращения остаются человеческими. Благодаря такому строению задних лап волколак якобы может стоять, как двуногий. Еще одним существенным отличием от зверя является отсутствие хвоста.

Вообще, если человек накинет на себя волчью шкуру и нападет на кого-то в вечерних сумерках, то перепуганные жертвы вполне могут принять его за оборотня. По одной из версий, именно так появились предания о волколаках.

Даже в зверином обличье это создание сохраняет человеческий разум, а также обладает сверхъестественной силой. В некоторых быличках говорится, что оборотни намного больше обычных волков, они передвигаются гораздо быстрее. Часто у них бывает белая шерсть, а иногда — полосы на шкуре.

К тому же, если волколака ранить, то и после превращения в человека эти раны сохранятся. Обычно таким способом выявляли оборотней персонажи народных преданий.

Рожденный волколаком

Славяне не видели ничего хорошего в рождении волколака, это считалось несчастьем, ведь уход одного из членов общества из человеческого селения в лесной мир — это потеря для его семьи.

Порой волколаком становился ребенок, зачатый в неподходящее для этого время. Например, в ночь перед религиозным праздником, когда людям, как считалось, грешно предаваться плотским утехам. Иногда рождению оборотня способствовало нарушение какого-либо установленного в обществе запрета. Так случалось, если члены семьи работали в выходной день. Еще одной причиной несчастья мог стать хищник, увиденный женщиной во время беременности. А если будущая мать съела мясо животного, убитого волком, она также рисковала, что ее малыш станет оборотнем, когда вырастет.

Считалось, что рожденный волколаком превращается в зверя только на какой-то определенный промежуток времени: по ночам; в полнолуние; в новолуние. Он мог нападать на скот и людей, часто не помня своих действий на утро. Никакой возможности предотвратить превращение урожденного волколака в хищника нет и не может быть.

Распознать оборотня в человеке можно по нескольким признакам. Люди подозревали тех, у кого на голове есть две макушки (редкая особенность) или повышенная волосатость всего тела, или сросшиеся брови. В некоторых быличках утверждается, что волколак рождается на свет с зубами, а в зеркале он отражается зверем.

Превращенный в волколака

Ведьма или колдун могут превратить человека в зверя против его воли. Способов для этого имеется несколько:набросить на жертву волчью шкуру и произнести заклинание; перевязать его заколдованным поясом или тесемкой; обманом убедить человека пролезть через заговоренный хомут; напоить специальным зельем; заставить перешагнуть через некую магическую преграду, отделяющую человеческий мир от звериного.

Во многих преданиях рассказывается о том, как в волков превращают жениха и невесту или даже всех гостей, пришедших на свадьбу. Сделать это могла местная ведьма, если ее чем-то обидели, а также отвергнутые возлюбленные, чтобы отомстить.

Такие оборотни поневоле были вынуждены рыскать по лесам, пока не закончится срок заклятья. Они понимали родной язык, хотя сами не могли говорить, держались подальше от диких волков, старались не есть сырого мяса, надеясь снова стать людьми.

Вернуть несчастному человеческий облик можно было, набросив на него одежду и назвав по имени. Кроме того, заклятье разрушалось, если порвать заколдованный пояс, пролезть через заговоренный хомут или перешагнуть магическую преграду в обратном направлении.

Колдун или ведьма

Наши предки считали, что со злым умыслом превратиться в волколака могут только ведьма или колдун. Так они расправлялись с неугодными людьми, удобно сваливая свои преступления на лесных хищников. Часто злоумышленник оборачивался, надев на себя звериную шкуру и произнеся особое заклинание. Совершив свои темные дела, колдун мог вернуть себе человеческий облик с помощью другой магической формулировки. Иногда для превращения ему требовалось кувыркнуться через мистическую преграду, отделяющую наш мир от звериного. В качестве такой преграды использовались: положенный на землю или воткнутый в нее нож, протянутая через тропинку нить, топор, нарисованная черта или волшебный пень. Если кто-то уносил магический предмет или носком обуви стирал начерченные на земле знаки, то колдун не мог вернуть себе человеческий облик.

Желая уберечься от таких волколаков, люди носили на себе серебряные обереги, поскольку считалось, что этот металл отпугивает нечистую силу. Кроме того, нейтрализовать угрозу можно было, назвав имя колдуна или ведьмы, превратившейся в волколака.

Легенды и предания об оборотнях появились еще на ранних этапах развития нашей цивилизации, когда люди не полностью отделяли себя от природы. Такие мифы есть у многих народов. Славянские верования отличаются самобытным взглядом на мир, отражая представления наших предков о животном и человеческом.