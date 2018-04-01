Ещё
Sunday Times: после Brexit в Британию поедут преступники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Sunday Times: после Brexit в Британию поедут преступники 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Из-за упрощенных правил регистрации граждан Евросоюза, которые вступят в силу в Британии после выхода из состава ЕС, страна станет привлекательным местом для преступных группировок. Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на документы Хоум-офиса.
По данным издания, Британия планирует зарегистрировать в Британии около 3.5 млн граждан ЕС, которые постоянно находятся на территории страны. Из документов стало известно, что Британия планирует сделать их резидентами по упрощенным правилам — им не потребуется предоставлять медицинскую страховку, а также справку с места работы. Также в аппарате Великобритании все еще не знают, сколько сотрудников потребуется, чтобы выполнить процедуру регистрации всех граждан ЕС.
По мнению журналистов, эта ситуация может способствовать тому, что в стране начнут регистрироваться представители преступных группировок.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй раскритиковала проект документа ЕС по Brexit.
Газета.Ru: последние новости
В МИД вызвали иностранных послов для объявления ответных мер в связи с делом Скрипаля Проведение Грудининым экофорума эксперты назвали пиаром Капитан: британская полиция искала на борту российского самолета запрещенные предметы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ195
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»297
Путин подписал указ об отставке Тулеева449
В Домодедово девушка избила пограничника47
Стало известно время падения «Небесного дворца»38
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение