Организаторы ЧМ-2018: до «Самара Арены» протянут пивопровод 

1 апреля — день необычных новостей. В этом году удивить жителей Самары решили организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года. Они сообщили, что от Жигулевского пивзавода, расположенного в центре, до стадиона «Самара Арена» протянут пивопровод.
— Самарский пивопровод станет самым протяженным в мире — его длина составит 13 км, средняя скорость потока — 19 км в час. Для строительства пивопровода будут использованы трубы диаметром 35 см. Стабильное давление в системе будет поддерживаться благодаря специальным встроенным воздушным клапанам и прерывателям вакуума. Строительство пивопровода завершится к концу апреля. Подобный трубопровод есть только в Бельгии, но его протяженность составляет чуть более 3 км, — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице оргкомитета «Самара-2018» в соцсетях.