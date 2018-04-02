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Ученые: Человечество погуби замена магнитных полюсов Земли
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Ученые: Человечество погуби замена магнитных полюсов Земли 

Новости Рязани 2 апреля 2018
Фото: Новости Рязани
Эксперты рассказали, чем чревата инверсия магнитных полюсов Земли для её жителей и когда она произойдет.
Исследования в этой области показали, что за последние 150 лет магнитные полюса сместились более чем на 1000 км, пишет издание ToDay News Ufa, и продолжают свою миграцию. По словам экспертов, из-за смены полюсов магнитное поле Земли станет больше пропускать космического излучения, к счастью, процесс инверсии продлится не одну тысячу лет. Тем не менее человечеству стоит заранее подыскать комфортное место проживания, пока магнитосфера Голубого шара будет восстановиться до прежнего состояния.
Эксперт издания отмечает, что последний раз смена полюсов на Земле происходила 750 тыс. лет назад, в эру плейстоцена и биологическая жизнь этот процесс успешно пережила.
Фото: pixabay.com
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