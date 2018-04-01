«Новичок» был подброшен на место отравления Скрипалей умышленно — радиолюбитель

Радиолюбитель также предположил, что следы нервнопаралитического вещества «Новичок» на дверях дома Скрипалей якобы были оставлены там нарочно, «чтобы запутать следствие».

Дегтерев также опроверг опубликованное ранее заявление старшего национального координатора контртеррористического подразделения британской полиции Дина Хейдона, который заявил, что, по предварительным данным, Скрипали впервые подверглись воздействию нервнопаралитического вещества возле входной двери своего дома.

Радиолюбитель предположил, что следы нервнопаралитического вещества «Новичок» на дверях дома Скрипалей якобы были оставлены там нарочно, «чтобы запутать следствие».

«Известно, что отравление любым VX газом вызывает моментальную смерть или (если концентрация была небольшой) отсроченную из-за глубокой комы. Тем более если это был зловещий «Новичок». Скрипали бы просто не доехали бы до торгового центра, умерев в своей машине», — сообщил он.

По словам Дегтерева, в Сети появилось видео, на котором специалисты якобы ищут следы нервнопаралитического вещества «Новичок» на месте отравления Скрипалей.

«В Сети есть видео, как химики ищут следы ОВ у скамейки где нашли Скрипалей. В одном контейнере с мусором нашли треугольный предмет. Видимо пластиковый. Синего цвета. По тому как активно начали использовать газоанализатор, стало ясно, что этот предмет имеет следы ОВ типа VX. Нашли, кстати, на камеру», — рассуждает Дегтерев.

По его словам, некий «треугольный предмет» якобы был подброшен в мусорный бак специально, поскольку, рассуждает радиолюбитель, злоумышленники не стали бы выбрасывать его рядом с местом инцидента.

«Что доказывает мое предположение, что этот предмет был подброшен туда специально. Ясно, что террористы никогда бы не стали выбрасывать использованный контейнер с газом в мусорный бак. Но, по какой-то причине, о находке не сообщили. Так как не захотели, чтобы люди поняли, что Скрипалей отравили в переходе торгового центра, или рядом с ним», — заключил Дегтерев.

Ранее Дегтерев рассказал, что ему удалось якобы отыскать кадры с видеокамеры, на которых Скрипаль передает третьему лицу какие-то документы.