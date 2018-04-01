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Врио губернатора Кузбасса пообещал работать в диалоге с жителями
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Врио губернатора Кузбасса пообещал работать в диалоге с жителями 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Назначенный в воскресенье врио главы Кузбасса Сергей Цивилев пообещал реализовать все инициативы по развитию региона и работать с жителями области в постоянном диалоге.
Цивилев был назначен врио главы Кузбасса в воскресенье после отставки Амана Тулеева.
"Я хочу заверить всех вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона, а мы вместе с вами определим, что в первую очередь и в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса", — говорится в обращении Цивилева к жителям области.
Он отметил, что убежден, что только в диалоге с людьми можно укрепить благосостояние жителей области, обеспечить их безопасность, заложить основу для развития новых поколений кемеровчан.
"Считаю необходимым подчеркнуть — прямое общение с людьми является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач. Вместе мы обязательно добьемся хорошего результата", — сказал Цивилев в обращении.
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