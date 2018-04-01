Расширить дорогу на Королева-Вавилова и ликвидировать огромные пробки предлагает ростовчанин

Петицию за расширение дороги на проблемном участке Королева-Вавилова опубликовал активный ростовчанин на одноименном ресурсе. Александр Алексеенко нашел способ ликвидировать огромную пробку, ежедневно собирающейся на проблемном участке. По его словам, нужно просто ликвидировать кольцо Королева-Вавилова. За счет уменьшения площади газона нивелируется эффект «бутылочного горлышка», ведь на этом участке четырёхполосная дорога переходит на кольце в однополосную, что вынуждает водителей часами стоять в огромной пробке.

«Лет 30 назад подобная проблема была решена таким образом на площади Ленина. Там сначала уменьшили кольцо вдвое, а потом вообще убрали. Также поступили и с кольцом Космонавтов — Королева. Это самое простое и быстрое решение проблемы! Часто минут по 40 стою в пробке на Королева», — поясняет автор инициативы.

Для рассмотрения городскими властями инициатива должна набрать 500 голосов за 83 дня. Пока-что за новую развязку проголосовали всего 20 человек.