В Ростове-на-Дону побывал заместитель министра обороны России

В Ростове-на-Дону с рабочим визитом побывал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов , сообщает пресс-служба правительства РО.

В сопровождении губернатора Василия Голубева и других официальных лиц он проинспектировал ход строительства жилых домов в микрорайоне Суворовский, где получат жильё семьи военных.

Во время инспекции Тимур Иванов особенно интересовался созданием социальной инфраструктуры в новом жилом массиве.

Он также ознакомился с реконструкцией стадиона СКА, который вошёл в перечень тренировочных площадок ЧМ-2018 по футболу в Ростове.

Отметим, что замминистра прибыл в донскую столицу в штатском. Он — заслуженный строитель РФ и Почетный работник топливно-энергетического комплекса, на предприятиях которого проработал около 13 лет.