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В Ростове-на-Дону побывал заместитель министра обороны России
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В Ростове-на-Дону побывал заместитель министра обороны России 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
В Ростове-на-Дону с рабочим визитом побывал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает пресс-служба правительства РО.
В сопровождении губернатора Василия Голубева и других официальных лиц он проинспектировал ход строительства жилых домов в микрорайоне Суворовский, где получат жильё семьи военных.
Во время инспекции Тимур Иванов особенно интересовался созданием социальной инфраструктуры в новом жилом массиве.
Он также ознакомился с реконструкцией стадиона СКА, который вошёл в перечень тренировочных площадок ЧМ-2018 по футболу в Ростове.
Отметим, что замминистра прибыл в донскую столицу в штатском. Он — заслуженный строитель РФ и Почетный работник топливно-энергетического комплекса, на предприятиях которого проработал около 13 лет.
Добавим, что в микрорайоне Суворовский за последние пять лет было построено 56 многоквартирных домов, 25 из них — по заказу Министерства обороны возведены для военнослужащих.
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