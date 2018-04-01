Как отобразить только запущенные приложения в Dock?

Недавно мы публиковали статью, как можно организовать рабочее пространство в док-панели. Сегодня мы рассмотрим еще один простой трюк, который поможет отобразить только активные программы в конкретный момент времени.

Возможно, такой способ организации в док-панели покажется пользователям гораздо более понятным и удобным. Что касается самого запуска приложений, это всегда можно сделать через Spotlight или через ярлыки рабочего стола.

Как активировать этот режим?

Заходим в папку Утилиты — запускаем «Терминал». Или же находим его через Spotlight.

В окне программы нам предстоит ввести следующую команду: defaults write com.apple.dock static-only -bool true; killall Dock

Dock перезапустится, и мы увидим, что теперь отображаются только активные в данный момент приложения.

Для того, чтобы отменить изменения, в окне командной строки вводим команду:

defaults write com.apple.dock static-only -bool false; killall Dock

Сразу же после этого восстановится прежнее расположение всех программ.