Общегородской субботник Ростова собрал более 7000 человек.

Первый в этом году общегородской субботник прошел в Ростове. Более 7000 человек вышли на улицы всех районов города, чтобы сделать улицы чище. В уборке было задействовано более 160 единиц техники, ростовчане ликвидировали свалки, завалы и груды веток.

Волонтеры, школьники, студенты и даже депутаты городской думы сгребали листву, пилили сухие деревья, расчищали парки и рощи. Например, в парке Островского на уборке территории трудилось почти 200 человек. Вместе они собрали и вывезли около 17 тонн мусора.

В Советском районе на уборку пришли более 1000 человек, вместе они собрали почти 100 тонн мусора. По объему это как два железнодорожных вагона. Больше всего мусора собрали жители Пролетарского района. Они отчистили от мусора проспект 40-лет Победы, ул Левобережную, Вересаева, Сарьяна, Чемордачку и многие другие. Всего жителями собрано более 286 тонн мусора, для того чтобы их вывезти понадобилось почти 15 КАМАЗов.

На втором месте по количеству собранного мусора Первомайский район — 220 тонн, и замыкает тройку призеров по уборке Октябрьский район — 208 тонн различных отходов собрали его жители.

Администрация Ростова благодарит ростовчан за активное участие в жизни города. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш любимый город комфортным для повседневной жизни и отдыха, чистым и красивым.