Уже две реки в Волгоградской области угрожают безопасности людей

Волгоградской области две реки до краев наполнились талой водой. Вслед за Кумылгой готова разлиться уже и река Ольховка. Спасатели напомнили населению правила поведения в случае затопления.

— В связи с сохранением положительных температур и поступлением талых вод с ближайших балок и оврагов в ближайшие 24 часа уровень воды в реке Ольховка на гидрологическом посту в Клиновом Ольховского района может достигнуть опасных отметок, — предупреждают в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Пункты временного размещения готовы принимать людей.

Около часа назад региональное МЧС сообщило об аналогичной ситуации на реке Кумылга. Там так же дежурят спасатели и все готово к приему пострадавших при подтоплении.

Спасатели напоминают жителям Волгоградской области о правилах поведения в случае, если дом попадает в зону подтопления. При угрозе затопления нужно отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в печах, перенести на верхние этажи или чердаки ценные предметы и вещи, закрыть окна и двери, при необходимости обить окна и двери первых этажей досками или фанерой, отвязать домашних животных, открыть загоны для скота, обеспечив им возможность спасения, либо отогнать их в безопасное место. Если получено сообщение об эвакуации, нужно подготовить тёплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности, собрать трёхдневный запас питания, подготовить аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь, завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы, взять с собой туалетные принадлежности и пастельное белье. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.