Законодательные новшества апреля: что нас ожидает в ближайшем будущем

Лотереи, перекрестки и регистрация компаний — все будет иначе.

Подростки вне лотерей

Теперь лицу, желающему приобрести лотерейный билет или сделать ставку в букмекерской конторе, необходимо будет предъявить паспорт, если у оператора лотереи возникли сомнения относительно достижения им 18-летнего возраста. Новые требования к участию в лотереях вступят в силу 7 апреля. Но пока ответственность за нарушения в законодательстве отсутствует.

Участники и победители розыгрышей

Кроме того, при продаже билетов с суммой выигрыша от 15 тысяч рублей участнику лотереи придётся предъявить удостоверяющий личность документ. Аналогичное правило распространяется и на получение выигранных денег. А при оформлении электронных лотерейных билетов игрок должен будет пройти процедуру упрощенной идентификации, которая заключается в предоставлении им своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, указание номера СНИЛС, ИНН или ОМС).

Новый перекрёсток, новый штраф

На дорожных перекрестках появится новая горизонтальная разметка в виде перекрещивающихся друг с другом желтых диагональных линий. Выезжать на такой участок дороги будет запрещено, если впереди образовался затор и выезд автомобиля на перекресток может создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Разметка будет применяться самостоятельно или совместно со знаком 1.35 «Участок перекрестка», в зоне действия которого предусматривается установка фото— и видеокамер для фиксации возможных правонарушений. За нарушение грозит штраф в 1 тысячу рублей. Новая разметка начнет появляться на дорогах с 28 апреля.