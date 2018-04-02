Оренбургские власти констатировали рост потока мигрантов

По данным областного правительства, за два месяца 2018 года через пограничные пункты пропуска проследовало 341 ТЫС 211 иностранцев и лиц без гражданства. Это на 5,5% больше, чем год назад. На миграционный учет в Оренбуржье за два месяца 2018 года поставлено 10 тыс. 995 иностранных граждан и лиц без гражданства.

«За те же два месяца рост административных правонарушений составил 34,4%. В два раза выросло число нарушений по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции, которых было зафиксировано 2 ТЫС. 102 факта. Это опасно, в том числе, и с точки зрения антитеррористической защищенности», — отметил Юрий Берг

Губернатор подчеркнул, что каналы незаконной миграции могут использоваться террористическими группировками. Также, по его словам, это способствует росту этнической и трансграничной преступности. При этом никуда не уходит и «проблема теневой экономики», добавил глава региона.