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Мэр Волоколамска отказался от повышения, чтобы не предавать жителей
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Мэр Волоколамска отказался от повышения, чтобы не предавать жителей 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Мэр Волоколамска Петр Лазарев объяснил свой отказ от назначения на должность заместителя главы Волоколамского района. О том, что ему поступило такое предложение от и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, сообщил ранее сайт телеканала «360».
"Считаю, что, перейдя на другую должность, даже более значительную, я предам горожан, которые меня избирали", — сказал Лазарев журналистам.
Вихарева назначили руководить районом вместо Евгения Гаврилова, которого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку из-за ситуации с полигоном «Ядрово». Сам Воробьев отставку Гаврилова объяснил «потерей диалога с жителями», напоминает РИА Новости.
Тем временем, своим мнением о ситуации с «Ядровом» поделилась с "Интерфаксом" председатель Совета при губернаторе Московской области по правам человека Марина Юденич. По ее словам, закрыть полигон в Волоколамском районе немедленно нельзя — нужно завершить процедуры по подготовке его к дегазации.
Юденич отметила, что «слышит запрос жителей на закрытие „Ядрова“, к которому „огромное количество нареканий“: помимо того, что там „грубо нарушались все нормы и правила“, присутствует „еще и неверие, потому что они врали“.
»Но сейчас взять, повернуть ключ и закрыть «Ядрово» — я просто не понимаю, куда везти мусор, даже волоколамский. Надо в любом случае довести до конца деактивацию, дегазацию старого тела. Потому что все проблемы, существующие сегодня, связаны именно с выбросами на старом теле полигона", — сказала Юденич журналистам.
Для открытия же вместо «Ядрова» нового полигона в другом месте требуется продолжительное время, добавила она, пояснив: «Это была бы идеальная ситуация, если бы она была возможна сейчас».
21 марта на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. По данным на 26 марта, за помощью к врачам с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых. В ночь на 28 марта возле «Ядрова» было вновь зафиксировано кратковременное разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В ночь на 29 марта превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в Волоколамском районе фиксировались дважды.
С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на «Ядрово» отходов. Принимать их там будут до 14 апреля. На полигоне размещены аэрозольные пушки, запланирована также установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.
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