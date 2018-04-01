Более трети волоколамской свалки подготовили к монтажу системы сжигания газа

«Формируется тело полигона по той картограмме, которую подготовила голландская компания. Поверхность перекрывается геотекстилем и пересыпается песком», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкологии.

Ранее сообщалось, что система дегазации должна окончательно решить проблему неприятного запаха с полигона. Она представляет собой сеть труб, связанных воедино, через которые компрессором вытягивается газ из недр свалки и выводится на установку сжигания.

С февраля жители Волоколамского района массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово». На прошлой неделе на полигоне произошёл выброс свалочного газа. К врачам обратились несколько десятков человек, в основном дети. В районе был введён режим повышенной готовности. К настоящему моменту часть жителей уже получила респираторы и маски, некоторые отправились в санатории.