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Более трети волоколамской свалки подготовили к монтажу системы сжигания газа
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Более трети волоколамской свалки подготовили к монтажу системы сжигания газа 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: MosDay.ru
«Формируется тело полигона по той картограмме, которую подготовила голландская компания. Поверхность перекрывается геотекстилем и пересыпается песком», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минэкологии.
Ранее сообщалось, что система дегазации должна окончательно решить проблему неприятного запаха с полигона. Она представляет собой сеть труб, связанных воедино, через которые компрессором вытягивается газ из недр свалки и выводится на установку сжигания.
С февраля жители Волоколамского района массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово». На прошлой неделе на полигоне произошёл выброс свалочного газа. К врачам обратились несколько десятков человек, в основном дети. В районе был введён режим повышенной готовности. К настоящему моменту часть жителей уже получила респираторы и маски, некоторые отправились в санатории.
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