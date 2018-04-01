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«Долина гейзеров». Очередной горячий фонтан забил в центре Нижнего Новгорода
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«Долина гейзеров». Очередной горячий фонтан забил в центре Нижнего Новгорода 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
О ЧП сообщили местные жители в социальной сети.
— На Нестерова опять прорвало! Горячая река сворачивает на Ковалиху. Это шутка ЖКХ, там ремонтировали в четверг и пятницу! — написал Алексей Васильев.
— У нас на углу Большой Печерской и Фрунзе тоже бьёт. Третий день никто не едет, -посетовала Gracheva Tatiana.
— Долина гейзеров? Камчатка меняет адрес! — пошутила Лариса Оброткина.
Связаться по телефону с компанией «Теплоэнерго», чтобы получить комментарий о причинах аварии и сроках устранения, не удалось, так как линия контактного центра оказалась перегруженной:
— В связи с большим количеством обращений, связь с со специалистом контактного центра пока невозможна. Перезвоните позднее, — сообщил автоответчик.
Редакцией направлен письменный запрос.
Три дня назад на площади Свободы также прорвало трубу. Жители центра остались без горячей воды и отопления.
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