«Долина гейзеров». Очередной горячий фонтан забил в центре Нижнего Новгорода

О ЧП сообщили местные жители в социальной сети.

— На Нестерова опять прорвало! Горячая река сворачивает на Ковалиху. Это шутка ЖКХ, там ремонтировали в четверг и пятницу! — написал Алексей Васильев

— У нас на углу Большой Печерской и Фрунзе тоже бьёт. Третий день никто не едет, -посетовала Gracheva Tatiana.

— Долина гейзеров? Камчатка меняет адрес! — пошутила Лариса Оброткина.

Связаться по телефону с компанией «Теплоэнерго», чтобы получить комментарий о причинах аварии и сроках устранения, не удалось, так как линия контактного центра оказалась перегруженной:

— В связи с большим количеством обращений, связь с со специалистом контактного центра пока невозможна. Перезвоните позднее, — сообщил автоответчик.

Редакцией направлен письменный запрос.

Три дня назад на площади Свободы также прорвало трубу. Жители центра остались без горячей воды и отопления.