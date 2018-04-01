Папа Римский во время Пасхального богослужения покрестил беженца, предотвратившего ограбление

Папа Римский Франциск совершил обряд крещения во время Пасхального богослужения и покрестил нигерийского беженца Джона Ога, который предотвратил ограбление. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что мигрант в сентябре разоружил голыми руками вооружённого холодным оружием мужчину, который ограбил супермаркет на окраине Рима

По данным издания, в качестве церковного имени он выбрал имя Франциск. Сделал он это в честь Папы Римского. Его крёстным отцом стал командир полицейской роты в Риме.

Летом 2017 года Папа Римский Франциск призвал международное сообщество обратить особое внимание на помощь малоимущим и беженцам.