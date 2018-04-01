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Папа Римский во время Пасхального богослужения покрестил беженца, предотвратившего ограбление
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Папа Римский во время Пасхального богослужения покрестил беженца, предотвратившего ограбление 

RT на русском 1 час назад
Папа Римский Франциск совершил обряд крещения во время Пасхального богослужения и покрестил нигерийского беженца Джона Ога, который предотвратил ограбление. Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что мигрант в сентябре разоружил голыми руками вооружённого холодным оружием мужчину, который ограбил супермаркет на окраине Рима.
По данным издания, в качестве церковного имени он выбрал имя Франциск. Сделал он это в честь Папы Римского. Его крёстным отцом стал командир полицейской роты в Риме.
Летом 2017 года Папа Римский Франциск призвал международное сообщество обратить особое внимание на помощь малоимущим и беженцам.
RT на русском: последние новости
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