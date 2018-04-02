Глава Чувашии Игнатьев подписал пять новых законов республики

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал пять новых законов, принятых на недавней сессии Госсовета. Об этом сообщается на официальном портале органов власти республики.

Все они были приняты для исполнения основных положений федерального законодательства в различных сферах, либо в связи с изменениями в федеральных документах.

Закон «О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики» и закон «О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики» приняты в целях реализации положений федерального законодательства в сфере стратегического планирования.

Закон Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики „О культуре“ — в связи с изменениями в федеральном законодательстве в части проведения независимой оценки качества услуг в сфере культуры.

Закон „О внесении изменения в статью 8 Закона Чувашской Республики „О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской Республики“ — для совершенствования правового регулирования охраны общественного порядка. Теперь органы МСУ могут гарантировать соцзащиту семье дружинника, погибшего в мероприятиях по охране общественного порядка.

Закон „О внесении изменений в Закон Чувашской Республики „О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики“ — в связи с изменениями, внесенными в ФЗ „Об отходах производства и потребления“. Теперь региональный оператор обязан соблюдать схему потоков твердых коммунальных отходов, предусмотренную территориальной схемой обращения с отходами в Чувашии.

Закон „О внесении изменений в статьи 10 и 11.1 Закона Чувашской Республики „О природопользовании в Чувашской Республике“ — для приведения законодательства республики в соответствие с федеральным законодательством.

Глава республики подписал данные документы 30 марта.

Фото: gov.cap.ru