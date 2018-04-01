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Первый частный трамвай «Чижик» в Петербурге начал брать плату за проезд
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Первый частный трамвай «Чижик» в Петербурге начал брать плату за проезд 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Плату за проезд начали взимать в первом частном трамвае «Чижик», который перевозит пассажиров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Первый месяц работы трамвай осуществлял перевозку бесплатно, об этом сообщается в официальной группе «Чижика» в социальной сети «Вконтакте».
Сроки запуска трамвая неоднократно переносились, перевозку пассажиров «Чижик» начал 7 марта, однако не все сопутствующие работы были завершены. Как ранее сообщал губернатор города Георгий Полтавченко, перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков. Сейчас подрядчик завершает работы по благоустройству трамвайной сети остановками, которую планирует завершить в мае, и ведет подготовительную работу к озеленению прилегающих территорий.
"С 1 апреля проезд в трамвае станет платным. Стоимость проезда — 40 рублей (аналогична цене в городском наземном транспорте — прим. ТАСС). Оплатить поездку можно будет любым удобным для пассажира способом: купив билет за наличные в автоматах, которые расположены в первой и последней секциях трамвая, воспользовавшись «Подорожником», приложив к валидатору платежную карточку системы Mastercard PayPass, VISA payWave или МИР, при помощи смартфона, поддерживающего платежи Apple Pay или Android Pay", — сказано в сообщении.
Трамвай «Чижик» — первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией, который подписали весной 2016 года.
Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумных ход по четырем маршрутам, которые возводятся в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией «ЛСР Строй» (входит в Группу ЛСР). Всего планируется закупить более 20 вагонов.
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