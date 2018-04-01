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Ростуризм допустил задержания российских граждан на въезде в Великобританию
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Ростуризм допустил задержания российских граждан на въезде в Великобританию 

Rambler News Service 1 час назад
Ростуризм предупредил о возможном задержании граждан России британскими спецслужбами в момент въезда и выезда из Великобритании.
«Не исключается повышенное внимание британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны», — говорится в заявлении Ростуризма.
Ведомство также допускает, что правоохранительные органы могут потребовать у граждан РФ электронные устройства на основании своего антитеррористического законодательства, а также документы.
«При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства. Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», — говорится в сообщении.
Вместе с тем Ростуризм рекомендовал «взвесить целесообразность поездок» в Великобританию к тем гражданам, к кому могут быть претензии со стороны ряда государств.
«Россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, стран ЕС и НАТО), рекомендуется взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб», — отмечает Ростуризм.
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