Ростуризм допустил задержания российских граждан на въезде в Великобританию

Ростуризм предупредил о возможном задержании граждан России британскими спецслужбами в момент въезда и выезда из Великобритании

«Не исключается повышенное внимание британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны», — говорится в заявлении Ростуризма.

Ведомство также допускает, что правоохранительные органы могут потребовать у граждан РФ электронные устройства на основании своего антитеррористического законодательства, а также документы.

«При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства. Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Ростуризм рекомендовал «взвесить целесообразность поездок» в Великобританию к тем гражданам, к кому могут быть претензии со стороны ряда государств.