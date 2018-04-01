Times: ослабление иммиграционных правил привлечет в Великобританию преступников

ЛОНДОН, 1 апреля. / ТАСС /. Официальный Лондон намерен ослабить требования для граждан ЕС , собирающихся остаться в Великобритании с правом на постоянное место жительства, несмотря на предупреждения о том, что либерализацией иммиграционного законодательства постараются воспользоваться преступные группировки. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times, получившая доступ к одному из документов британского МВД.

В материале указывается, что правительство собирается зарегистрировать 3,5 млн граждан ЕС, уже находящихся в Соединенном Королевстве, отменив для них требования о наличии у них «подлинной и эффективной» работы, а также медицинской страховки, которые обязательны для других соискателей права на постоянное проживание в стране. В документе прямо говорится о наибольшей «вероятности предоставления видов на жительство» владельцам паспортов граждан стран Евросоюза, «нежели отказа» им в таком праве.

И это при том, что в материале МВД открыто признается, что данная система подвергнется испытанию со стороны «организованной преступности, мошенников и недобросовестных заявителей». Чтобы противостоять замыслам преступных группировок внутриполитическое ведомство собирается увеличить число сотрудников, сконцентрированных на осуществлении регистрации иностранных граждан, с нынешних 700 до 1,5 тыс. человек. При этом пока лишь 200 сотрудников МВД имеют официальный допуск к секретной информации.

Британское внутриполитическое ведомство собирается создать новый центр по разрешению проблем заявителей, где будут работать 260 сотрудников. Причиной создания этой структуры является ожидаемый рост числа заявок о предоставлении права на постоянное проживание в королевстве.