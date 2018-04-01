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Times: ослабление иммиграционных правил привлечет в Великобританию преступников
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Times: ослабление иммиграционных правил привлечет в Великобританию преступников 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Прайм
ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Официальный Лондон намерен ослабить требования для граждан ЕС, собирающихся остаться в Великобритании с правом на постоянное место жительства, несмотря на предупреждения о том, что либерализацией иммиграционного законодательства постараются воспользоваться преступные группировки. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times, получившая доступ к одному из документов британского МВД.
В материале указывается, что правительство собирается зарегистрировать 3,5 млн граждан ЕС, уже находящихся в Соединенном Королевстве, отменив для них требования о наличии у них «подлинной и эффективной» работы, а также медицинской страховки, которые обязательны для других соискателей права на постоянное проживание в стране. В документе прямо говорится о наибольшей «вероятности предоставления видов на жительство» владельцам паспортов граждан стран Евросоюза, «нежели отказа» им в таком праве.
И это при том, что в материале МВД открыто признается, что данная система подвергнется испытанию со стороны «организованной преступности, мошенников и недобросовестных заявителей». Чтобы противостоять замыслам преступных группировок внутриполитическое ведомство собирается увеличить число сотрудников, сконцентрированных на осуществлении регистрации иностранных граждан, с нынешних 700 до 1,5 тыс. человек. При этом пока лишь 200 сотрудников МВД имеют официальный допуск к секретной информации.
Британское внутриполитическое ведомство собирается создать новый центр по разрешению проблем заявителей, где будут работать 260 сотрудников. Причиной создания этой структуры является ожидаемый рост числа заявок о предоставлении права на постоянное проживание в королевстве.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, и в том числе по вопросу о дальнейшем обеспечении прав граждан, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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