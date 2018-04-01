СМИ: Лондон рискует привлечь преступников упрощенной регистрацией граждан ЕС после Brexit

Программа регистрации 3,5 миллиона граждан ЕС, проживающих в Великобритании, скорее всего будет «использоваться организованной преступностью в мошеннических схемах или заявителями, злоупотребляющими» упрощенными условиями, отмечается в документе министерства.

Правительство в рамках новой схемы отменит требования предоставлять медицинскую страховку и данные о занятости. «В приоритете будет выдача (регистрации), а не отказ», — сообщает ведомство.

Для проведения программы планируется вдвое увеличить штат сотрудников, проводящих регистрацию граждан ЕС, — с 700 до 1,5 тысячи человек. На данный момент допуск к этой работе получили только 200 сотрудников МВД.

В ведомстве заверили, что «все заявители должны будут пройти проверку на предмет криминального прошлого», но признали, что британские власти стремятся сделать процедуру регистрации «как можно более простой и доступной».

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Сразу после этого — 30 марта 2019 года — начнется переходный период и продлится до 31 декабря 2020 года.