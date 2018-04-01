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СМИ: Лондон рискует привлечь преступников упрощенной регистрацией граждан ЕС после Brexit
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СМИ: Лондон рискует привлечь преступников упрощенной регистрацией граждан ЕС после Brexit 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. МВД Великобритании опасается, что организованные преступные группировки могут использовать для проникновения в страну программу упрощенной регистрации граждан ЕС после выхода королевства из Евросоюза, пишет газета Sunday Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение внутриведомственный документ.
Программа регистрации 3,5 миллиона граждан ЕС, проживающих в Великобритании, скорее всего будет «использоваться организованной преступностью в мошеннических схемах или заявителями, злоупотребляющими» упрощенными условиями, отмечается в документе министерства.
Правительство в рамках новой схемы отменит требования предоставлять медицинскую страховку и данные о занятости. «В приоритете будет выдача (регистрации), а не отказ», — сообщает ведомство.
Для проведения программы планируется вдвое увеличить штат сотрудников, проводящих регистрацию граждан ЕС, — с 700 до 1,5 тысячи человек. На данный момент допуск к этой работе получили только 200 сотрудников МВД.
В ведомстве заверили, что «все заявители должны будут пройти проверку на предмет криминального прошлого», но признали, что британские власти стремятся сделать процедуру регистрации «как можно более простой и доступной».
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Сразу после этого — 30 марта 2019 года — начнется переходный период и продлится до 31 декабря 2020 года.
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