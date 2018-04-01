СМИ: Лондон опасается наплыва преступников после выхода королевства из ЕС 

Власти Великобритании опасаются, что после Brexit в страну хлынет поток преступников. Как пишет Sunday Times со ссылкой на МВД Соединенного Королевства, благодаря либерализации иммиграционного законодательства на острова могут переехать порядка 3,5 миллиона граждан.
Поскольку для этого им не потребуется предоставлять справку с места работы и медицинскую страховку, среди них может оказаться значительное количество тех, кто не в ладах с законом, и просто мошенников. В связи с этим полиция намерена увеличить число сотрудников, которые будут задействованы в выдаче регистраций. Среди прочего они займутся выявлением криминального прошлого у потенциальных сограждан. Сколько человек для этого понадобится, пока не понятно.
Ранее стало известно, что британские переговорщики уступили по всем пунктам, в том числе по самому принципиальному — о правовом статусе граждан ЕС на Туманном Альбионе. Кроме того, Лондон продолжит выплачивать взносы в пенсионный фонд аж до 2064 года. Это обусловлено обязательствами, которые накопились после сорокапятилетнего пребывания в европейском сообществе. По оценкам экспертов, сумма составит порядка 42 миллиардов евро. При этом условия торгового соглашения между сторонами еще даже не обсуждалось.