СМИ: Лондон опасается наплыва преступников после выхода королевства из ЕС

Власти Великобритании опасаются, что после Brexit в страну хлынет поток преступников. Как пишет Sunday Times со ссылкой на МВД Соединенного Королевства, благодаря либерализации иммиграционного законодательства на острова могут переехать порядка 3,5 миллиона граждан.

Поскольку для этого им не потребуется предоставлять справку с места работы и медицинскую страховку, среди них может оказаться значительное количество тех, кто не в ладах с законом, и просто мошенников. В связи с этим полиция намерена увеличить число сотрудников, которые будут задействованы в выдаче регистраций. Среди прочего они займутся выявлением криминального прошлого у потенциальных сограждан. Сколько человек для этого понадобится, пока не понятно.