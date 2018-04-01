Ещё
СМИ: Лондон опасается наплыва преступников после выхода королевства из ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой

СМИ: Лондон опасается наплыва преступников после выхода королевства из ЕС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Власти Великобритании опасаются, что после Brexit в страну хлынет поток преступников. Как пишет Sunday Times со ссылкой на МВД Соединенного Королевства, благодаря либерализации иммиграционного законодательства на острова могут переехать порядка 3,5 миллиона граждан.
Поскольку для этого им не потребуется предоставлять справку с места работы и медицинскую страховку, среди них может оказаться значительное количество тех, кто не в ладах с законом, и просто мошенников. В связи с этим полиция намерена увеличить число сотрудников, которые будут задействованы в выдаче регистраций. Среди прочего они займутся выявлением криминального прошлого у потенциальных сограждан. Сколько человек для этого понадобится, пока не понятно.
Ранее стало известно, что британские переговорщики уступили по всем пунктам, в том числе по самому принципиальному — о правовом статусе граждан ЕС на Туманном Альбионе. Кроме того, Лондон продолжит выплачивать взносы в пенсионный фонд аж до 2064 года. Это обусловлено обязательствами, которые накопились после сорокапятилетнего пребывания в европейском сообществе. По оценкам экспертов, сумма составит порядка 42 миллиардов евро. При этом условия торгового соглашения между сторонами еще даже не обсуждалось.
Российская Газета: последние новости
Сын главы Туркменистана назначен замминистра иностранных дел В МИД РФ заподозрили Британию в причастности к отравлению Скрипаля Пушков: победа Терезы Мэй в Европе во многом виртуальна
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»290
Германия признала провал Tornado358
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой214
Мара Багдасарян показала новые права331
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ477
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение