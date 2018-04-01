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В Петрозаводске закрылся штаб оппозиционера Алексея Навального
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В Петрозаводске закрылся штаб оппозиционера Алексея Навального 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Друзья, с 1 апреля мы больше не работаем. Завершилась наша кампания, которая планировалась как предвыборная кампания кандидата в президенты, а затем стала кампанией за забастовку избирателей. И штаб со своими задачами справился отлично», — сообщает региональный штаб в «Вконтакте».
Как ранее писал «ФедералПресс» в ряде регионов штаб, например, Нижнем Новгороде штабы оппозиционера продолжат работу, но переключатся на местную политическую повестку.
Стоит отметить, что в столице Республики Карелия сторонники Навального особой популярностью не пользовались. На «забастовку избирателей» в январе пришло меньше двухсот человек.
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