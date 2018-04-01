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У недоснесённой телебашни экскаватор с гидроножницами начал рушить упавший огромный осколок
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У недоснесённой телебашни экскаватор с гидроножницами начал рушить упавший огромный осколок 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
У недоснесённой телебашни идут работы — экскаватор, оснащённый стрелой с мощными гидравлическими ножницами, разрушает основание телебашни (шайбу), а также осколок верхней части, который упал на шайбу во время подрыва строения. Гидроножницами экскаватор «откусывает» небольшие куски бетона, разрушая их давлением.
Стоит отметить, что с утра машина подбиралась к «лепестку» по специальной насыпи. Но в итоге спустилась и продолжила работы с земли.
Вчера поздним вечером на территории телебашни начали запускать фейерверки. Многие очевидцы уверены, что они маскировали попытку взорвать остаток телебашни, тем более что у основания башни появилась защитная сетка, какую ранее использовали при подрыве. Возле бетонного «огрызка» появились облака пыли, кроме того, пользователи соцсетей сообщали о вечернем оцеплении территории. Тем не менее, в УГМК сообщили, что ничего подрывать не планировали.
Недостроенную телебашню снесли 24 марта — вместо неё хотят построить ледовую арену для ХК «Автомобилист». Мы разбирались, как прошёл взрыв и откуда у телебашни появился большой осколок. Эксперт порекомендовал не разбирать остаток башни, а тоже взорвать его.
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