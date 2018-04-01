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Глава кабмина Якутии: Цивилев смог добиться серьезных успехов за время работы в регионе
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Глава кабмина Якутии: Цивилев смог добиться серьезных успехов за время работы в регионе 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 1 апреля. /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев за период работы в Якутии на посту гендиректора угледобывающей компании «Колмар» за короткий срок смог создать динамичное и перспективное производство, а также зарекомендовал себя как неравнодушный и принципиальный руководитель. Такое мнение высказал ТАСС глава кабмина Якутии Евгений Чекин.
"С Сергеем Евгеньевичем [Цивилевым] я познакомился, когда он работал генеральным директором угледобывающей компании «Колмар», которая за весьма короткий срок смогла добиться серьезных результатов, причем не только в бизнесе, но и в реализации социальных программ. Не только я, но и многие якутяне знают Сергея Евгеньевича как человека неравнодушного, человека слова, способного взять ответственность на себя, найти конкретные пути выхода из ситуации", — сказал Чекин.
По словам Чекина, всего лишь за три года под руководством Цивилева запустили два горно-обогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом. «В начале февраля в поселке Чульман (Нерюнгринского района Якутии — прим. ТАСС) мы с Сергеем Евгеньевичем дали старт строительству жилого комплекса, в состав которого входят три общежития и два жилых дома для семейного проживания, спортивная и детская площадки, зона отдыха», — добавил Чекин.
По мнению главы кабмина Якутии, Цивилев создал успешное предприятие, которое предлагает коллективу один из лучших на Дальнем Востоке социальных пакетов. Сотрудники систематически проходят обучение, в том числе организуются стажировки в международных компаниях. «Начиная с первого месяца работы в компании, им выплачиваются так называемые „северные“ надбавки», — отметил он.
"Колмар" владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Компания является резидентом ТОР «Южная Якутия». Место гендиректора компании «Колмар» занял Артем Левин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора — директора по производству УК «Колмар».
Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.
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