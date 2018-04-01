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Битва акул и бегемотов попала на видео: схватка титанов
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Битва акул и бегемотов попала на видео: схватка титанов 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Крайне редкие кадры посчастливилось снять туроператору Стейси Фаррел во время сафари в провинции Квазулу-Натал, Южная Африка. Акула-бык решилась напасть на целое стадо бегемотов — не очень-то умный поступок!
Обычно, рядом с бегемотами плавает много рыбы и акулы часто этим пользуются. Видимо, вода была слишком мутная, поэтому акула случайно атаковала слишком большую для себя добычу. Отпор последовал незамедлительно.
Конечно, и бегемотам справиться с акулой возможности не было. Она оказалась слишком быстра для сильных, но неповоротливых толстокожих созданий. Можно сказать, драка закончилась вничью.
Тупорылая акула, или серая бычья акула — уникальный представитель вида. Они могут жить как в соленой, так и в пресной воде и часто поднимаются вверх по африканским рекам за пропитанием.
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