Битва акул и бегемотов попала на видео: схватка титанов

Крайне редкие кадры посчастливилось снять туроператору Стейси Фаррел во время сафари в провинции Квазулу-Натал, Южная Африка . Акула-бык решилась напасть на целое стадо бегемотов — не очень-то умный поступок!

Обычно, рядом с бегемотами плавает много рыбы и акулы часто этим пользуются. Видимо, вода была слишком мутная, поэтому акула случайно атаковала слишком большую для себя добычу. Отпор последовал незамедлительно.

Конечно, и бегемотам справиться с акулой возможности не было. Она оказалась слишком быстра для сильных, но неповоротливых толстокожих созданий. Можно сказать, драка закончилась вничью.

Тупорылая акула, или серая бычья акула — уникальный представитель вида. Они могут жить как в соленой, так и в пресной воде и часто поднимаются вверх по африканским рекам за пропитанием.