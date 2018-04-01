Как нас дурят 1 апреля. v20.18 (Новость обновляется)

Первое апреля, как говорится, никому не верю. Ежегодно в этот день все пытаются пошутить: остроумно, глупо, неряшливо, нарочито неудачно, безобидно, неуместно, невинно или дежурно. Немногие остаются в стороне. Но даже те, кто специально стремятся ни на что не реагировать — всё равно принимают активное участие в событиях Дня дурака.

А помните, например, как в 2013 году съюморила Ubisoft на первое апреля? А потом оказалось, что это вовсе не шутка? Да, это мы про официальный анонс Far Cry 3: Blood Dragon.

Эту заметку мы посвящаем лучшим попыткам развлекательной индустрии отпраздновать День дурака в 2018 году.