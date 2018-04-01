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Ульяновская «коммуналка». Наш номер — «13»
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Ульяновская «коммуналка». Наш номер — «13» 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
13 позицию из 85 заняло наше региональное министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта в федеральном рейтинге органов госжилнадзора субъектов РФ.
В числе заслуг — выявление нарушений, составление протоколов и наложение штрафов. В 2017 году и первого, и второго, и третьего стало меньше. Тем не менее, цифры в отчёте профильного ведомства впечатляют. Департамент жилищной политики и регионального государственного жилищного надзора (бывшая Жилинспекция) в 2017 году выявил 1 219 нарушений, виновные были привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 17 320 300 руб. (в прошлом году — 27 198 000 руб.). Оплачена, правда, только третья часть, но и это немало, особенно если учесть, что штрафы «коммунальщики» и «жилищники» традиционно оплачивают из средств населения, потому что другого источника в системе ЖКХ для этого просто нет.
В числе достижений и то, что по сравнению с 2016 годом резко сократилось количество обращений, касающихся начисления и оплаты за коммунальные услуги, в том числе за коммунальные услуги при использовании и содержании общего имущества. Было 2727 (2016 год), стало — 1745 — в 2017 году. Значит, в головах у жителей многоквартирных домов проясняется, почему столько и за что платим?
Этот краткий отчёт — позитивный взгляд с министерского берега. Что касается населения, для которого профильное ведомство работает, и в частности жителей областного центра, то для них 2017 год ознаменовался окончательным крахом городских управляющих компаний, которые подведомственны власти. Все они, по сути, банкроты, и, по прогнозам экспертов, прекратят своё существование в ближайшие полгода.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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