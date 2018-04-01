Как костромичам добираться за Волгу по ночам?

В ожидании второго этапа ремонта моста костромичей волновал вопрос: как добираться за Волгу после того, как общественный транспорт перестанет ходить? И как уехать из-за Волги? Единственным вариантом было такси. Однако власти нашли решение проблемы. На время ремонта внесут изменения в расписание автобусов 10-го маршрута, сообщает управление пассажирского транспорта.

На этом маршруте будут организованы дополнительные укороченные рейсы «Площадь Сусанинская — Микрорайон Паново» в вечернее время. Интервал движения пассажирского транспорта составит 30 минут. Последний рейс от остановочного пункта «Площадь Сусанинская» будет выполняться в час ночи.