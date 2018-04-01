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В тюменских библиотеках начали печатать фото для акции «На парад с портретом деда»
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В тюменских библиотеках начали печатать фото для акции «На парад с портретом деда» 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени началась подготовка к акциям «На парад с портретом деда», «Бессмертный тыл», «Дети войны». В этом году страна отметит 73 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По все стране пройдут праздничные мероприятия и марши.
— Мы поддерживаем акции в части оцифровки и распечатки фотографий, — рассказали 72.ru в Тюменской областной научной библиотеке. — Все желающие могут распечатать фото формата А4 участников ВОВ, тружеников тыла и детей военного времени. Это бесплатно.
Заказать портрет можно до 27 мая. Каждый горожанин может заказать максимум два портрета. Заявки принимают в трех библиотеках: Тюменская областная научная библиотека (улица Орджоникидзе, 59, телефон: 565-300), Детская библиотека имени Константина Логунова (улица Тульская, 4, телефон: 321-595), Тюменская областная специальная библиотека для слепых (улица Холодильная, 84, телефон: 227-040).
Изготовление занимает два–три дня. При необходимости специалисты сделают электронную реставрацию старых снимков.
С портретами можно принять участие и в акции «Бессмертный полк», которая проводится в Тюмени с 2007 года. Позже идею подхватили по всей стране.
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