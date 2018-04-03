Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по делу Скрипаля

Вальтер Литвиненко дал интервью, где поделился своим мнением о ситуации с Сергеем Скрипалем . По мнению отца Александра Литвиненко, Скотланд-Ярд намерен замести следы и не озвучивать данные о ходе расследования публично.

Отец погибшего в Лондоне бывшего агента спецслужб Александра Литвиненко рассказал, чем отличается расследование убийства его сына от расследования отравления Сергея Скрипаля, и какие уроки вынес Скотланд-Ярд. Свое мнение Вальтер Литвиненко озвучил в интервью RT.

По словам Вальтера Литвиненко, публичность в деле расследования отравления его сына была обусловлена тем, что Великобритания рассчитывала показать злонамеренность России , и от этого «освещала» весь процесс. Однако в деле со Скрипалем в Королевстве поняли, в чем была тактическая ошибка.

«Сейчас, когда они поняли, что попали в хорошую лужу, то решили немножко изменить тактику. Поэтому они сейчас не показывают, а держат всё это в секрете, в тайне, ожидая, как всё же Россия ответит на это», — отметил Вальтер Литвиненко.

Он отметил, что в случае с его сыном Скотланд-Ярду пришлось заметать множество следов в связи с публичностью расследования, поскольку в реальности британские следователи даже не занимались поиском преступника. В случае со Скрипалем никакого «открытого расследования» ожидать не стоит.

«Скотленд-Ярд не занимался поиском преступника. Скотленд-Ярд замазывал следы. А сейчас они не хотят открыть эти следы до конца, потому что они знают, что им придётся так же замазывать следы, как и с Сашей», — заключил отец Александр Литвиненко.