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Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по делу Скрипаля
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Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по делу Скрипаля 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Вальтер Литвиненко дал интервью, где поделился своим мнением о ситуации с Сергеем Скрипалем. По мнению отца Александра Литвиненко, Скотланд-Ярд намерен замести следы и не озвучивать данные о ходе расследования публично.
Отец погибшего в Лондоне бывшего агента спецслужб Александра Литвиненко рассказал, чем отличается расследование убийства его сына от расследования отравления Сергея Скрипаля, и какие уроки вынес Скотланд-Ярд. Свое мнение Вальтер Литвиненко озвучил в интервью RT.
По словам Вальтера Литвиненко, публичность в деле расследования отравления его сына была обусловлена тем, что Великобритания рассчитывала показать злонамеренность России, и от этого «освещала» весь процесс. Однако в деле со Скрипалем в Королевстве поняли, в чем была тактическая ошибка.
«Сейчас, когда они поняли, что попали в хорошую лужу, то решили немножко изменить тактику. Поэтому они сейчас не показывают, а держат всё это в секрете, в тайне, ожидая, как всё же Россия ответит на это», — отметил Вальтер Литвиненко.
Он отметил, что в случае с его сыном Скотланд-Ярду пришлось заметать множество следов в связи с публичностью расследования, поскольку в реальности британские следователи даже не занимались поиском преступника. В случае со Скрипалем никакого «открытого расследования» ожидать не стоит.
«Скотленд-Ярд не занимался поиском преступника. Скотленд-Ярд замазывал следы. А сейчас они не хотят открыть эти следы до конца, потому что они знают, что им придётся так же замазывать следы, как и с Сашей», — заключил отец Александр Литвиненко.
Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.
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