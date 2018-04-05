Ситуация со свалкой в Волоколамске не помешает местным школам завершить год

"Конечную отметку получают не за какой-то определенный период, она выставляется за весь год обучения, даже если кто-то отсутствовал. На выставление оценки и перевод в следующий класс это не влияет", — сказала Захарова.

Она отметила, что детям, которые сейчас получают образование в пансионатах региона, «также будут выставлены оценки… и будут засчитаны при выставлении итоговой оценки за этот год».