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Ситуация со свалкой в Волоколамске не помешает местным школам завершить год
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Ситуация со свалкой в Волоколамске не помешает местным школам завершить год 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пропуск школьниками Волоколамского района занятий из-за выбросов газа на мусорной свалке не повлияет на выставление итоговой оценки, сказала журналистам министр образования области Марина Захарова.
"Конечную отметку получают не за какой-то определенный период, она выставляется за весь год обучения, даже если кто-то отсутствовал. На выставление оценки и перевод в следующий класс это не влияет", — сказала Захарова.
Она отметила, что детям, которые сейчас получают образование в пансионатах региона, «также будут выставлены оценки… и будут засчитаны при выставлении итоговой оценки за этот год».
Тема работы мусорных полигонов стала широко обсуждаться из-за ситуации в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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