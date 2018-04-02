Адвокат: за что арестован активист из Волоколмаска, до сих пор непонятно

Один из организаторов протестных акций в Волоколамске Артем Любимов арестован на 15 суток. Он признан виновным по статье о «неповиновении законному требованию полиции».

Артема Любимова задержали вечером в субботу, 31 марта, когда он ехал из Волоколамска в Москву . Его машину остановили инспекторы ДПС и сотрудники уголовного розыска. Как отмечается в протоколе дела, активист отказывался предоставить сотрудникам полиции документы и проехать в отдел. За что конкретно арестован Любимов до сих непонятно, утверждает его адвокат Денис Кунаев:

— Был составлен протокол об административном правонарушении 31 марта, в субботу. Он был составлен якобы на основании рапортов полицейских, которые непосредственно присутствовали на месте, где остановили машину, а рапорты схожи до степени сличения. Протокол составлялся без указания конкретного действия или бездействия, которое было признано противоправным, поскольку непонятно: то ли он не отдал паспорт по некоторым данным. Он сопротивлялся в посадке в служебный автомобиль, к нему была применена физическая сила. Проскакивает местами даже, что он нецензурно выражался. Там собрали все в кучу, но из постановления суда не ясно достоверно, какое именно действие было признано противоправным, кто из полицейских, восемь человек там присутствовали, это требование изложил, и, собственно говоря, в чем выражалось это противоправное действие. Сейчас готовится жалоба, поэтому будем оспаривать.

— Как без Любимова будут обстоять дела с митингами?

— В Волоколамске в организации вот этих протестных акций нет конкретных лидеров. Отсутствие Артема, в принципе, в снижении протестной активности никак не отразится, поэтому я думаю, что наоборот народ сейчас обозлится.

— Какова роль Любимова в первичной организации людей?

— Он вел юридическое сопровождение вместе с нами, согласовывал митинги, писал объявления, и он общался с людьми.

Еще один активист Андрей Жданов получил 14 суток ареста. Жданов был задержан в воскресенье, 1 апреля, во время автопробега. В этот день в Волоколамске тысячи человек приняли участие в митинге против мусорного полигона «Ядрово». По оценке мэра Волоколамска Петра Лазарева , в акции участвовали около шести тысяч человек. Требованиями активистов стали закрытие полигона «Ядрово», проведение прямых выборов главы региона, а также освобождение Артема Любимова.