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Телефонный террорист объявился в Петербурге на 1 апреля
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Телефонный террорист объявился в Петербурге на 1 апреля 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Телефонный террорист сообщил о минировании круглосуточного ресторана быстрого питания на проспекте Славы в Санкт‐Петербурге. Ложный сигнал поступил в ночь на 1 апреля. Неизвестный, обратившийся в экстренные службы, утверждал, что бомба заложена в указанном заведении, передает «Пятый канал».
Всех посетителей эвакуировали. На место прибыли кинологи, полицейские и бойцы ОМОН. Шутника, разыгравшего сотрудников заведения, ищет полиция.
Устанавливается его личность, после чего будет принято решение процессуального характера. В конце прошлого года ответственность за телефонный терроризм ужесточили. Максимальное наказание составляет до десяти лет лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма разделили на несколько составов по степени тяжести. Впервые сформулировано положение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти.
Вечером 3 марта злоумышленник позвонил в службу «112» и сообщил о том, что хочет взорвать Кремль. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.
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