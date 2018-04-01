Ещё
Глава Минобороны Великобритании боится «российской угрозы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минобороны Великобритании боится «российской угрозы» 

Свободная пресса 20 минут назад
Гэвин Уильямсон — глава британского Минобороны — в очередной раз заявили о страхе перед «российской угрозой», обратившись к властям страны с требованием «активизировать меры в области повышения оборонных возможностей».
Об этом руководитель военного ведомства Великобритании заявил в интервью Sunday Telegraph, вдержки из которого публикует агентство «Интерфакс».
По его мнению, президент РФ Владимир Путин «использует растущие гибридные возможности для разрушения, подрыва и оказания влияния на страны по всему миру».
При этом Уильямсон подчеркнул, что для обороны Великобритании жизненно необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра.
«Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и отстоять свободы, которые дались очень трудно, и сегодняшний образ жизни», — резюмировал британский министр обороны.
Новости политики: СМИ: в Лондоне могут закрыть российское торгпредставительство
Свободная пресса: последние новости
Какие страшные тайны унес с собой Сергей Мавроди В МИД РФ вызваны послы для объявления ответных мер на высылку дипломатов Запад празднует победу над Путиным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал указ об отставке Тулеева191
Стало известно время падения «Небесного дворца»29
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео468
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»64
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ191
Видео
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение