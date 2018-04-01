Глава Минобороны Великобритании боится «российской угрозы»

Гэвин Уильямсон — глава британского Минобороны — в очередной раз заявили о страхе перед «российской угрозой», обратившись к властям страны с требованием «активизировать меры в области повышения оборонных возможностей».

Об этом руководитель военного ведомства Великобритании заявил в интервью Sunday Telegraph, вдержки из которого публикует агентство «Интерфакс»

По его мнению, президент РФ Владимир Путин «использует растущие гибридные возможности для разрушения, подрыва и оказания влияния на страны по всему миру».

При этом Уильямсон подчеркнул, что для обороны Великобритании жизненно необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра.

«Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и отстоять свободы, которые дались очень трудно, и сегодняшний образ жизни», — резюмировал британский министр обороны.

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