Гидрометцентр прогнозирует значительное потепление в Москве на следующей неделе

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, что на предстоящей рабочей неделе в Москве ожидается потепление, и это, по его словам, «не первоапрельская шутка», а вполне надёжный метеорологический прогноз. «Дело в том, что циркуляция над европейской территорией России с завтрашнего дня претерпевает существенные изменения. Это значит, что Москва будет находиться в зоне перемещения или адвекции очень тёплого воздуха… И уже завтра мы прогнозируем, что температура днём достигнет двузначной величины, то есть +8…+10 °С», — рассказал он.

Вильфанд также отметил, что в последующие дни произойдёт изменение микроциркуляции, но дневные температуры всё равно останутся достаточно высокими.

«Во вторник и среду будет от +6 °С до +11 °С. Ночные температуры также положительные. А вот в среду в связи с повышением давления будет выхолаживание. То есть ночью температура приблизится к нулевой отметке. Но днём всё равно она будет около +10 °С. А в последние дни рабочей недели — четверг и пятницу температура днём будет приближаться к пятнадцатиградусной отметке. При этом значительных осадков в течение недели мы не ожидаем», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в воскресенье, 1 апреля, ожидается до +6 °С.

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