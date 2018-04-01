Ростовчане пожаловались на опасный фасад дома на Шаумяна

В ростовских пабликах появились снимки разрушающегося дома на Шаумяна,110. Судя по опубликованным фотографиям, с высоты в несколько этажей на тротуар падают куски стены, грозя проломить голову случайным прохожим.

— Каждый день прохожу мимо этого эркера и наблюдаю, насколько шире с каждым днём щель между кирпичами. А под ним ходят люди, мамочки с детьми и колясками. Будем ждать очередной трагедии? — пишет автор фотографий в паблике «Это Ростов-на-Дону».

Страшно представить, что случится, если такой камень упадет на голову прохожему

Здание на Шаумяна, 110 уже не в первый раз попадает в сводки городских СМИ. 14 октября прошлого года загорелась крыша пятиэтажки. С огнем тогда боролись 40 человек. А 19 декабря 2017 года соцсети Ростова наполнились снимками осыпавшейся каменной кладки дома. Тогда, по сообщению очевидцев, куски кладки едва не попали на голову женщины с ребенком.

Согласно данным Фонда капремонта, реставрация фасада дома запланирована на 2022 год.