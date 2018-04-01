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Кирпичи из фасада ветхого здания падают на голову ростовчан
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Кирпичи из фасада ветхого здания падают на голову ростовчан 

Деловое сообщество 24 минуты назад
Фото: Деловое сообщество
Ростовчане негодуют, куски штукатурки падают на тротуар, угрожая их жизням.
Ростовчанка возмущена бездействием властей. Фасад здания на ул. Шаумяна 110 медленно разрушается, щели в здании все больше, куски штукатурки падают прямо на головы прохожим. Однако никаких мер не предпринимается, никто даже не огородил опасный участок. Полуразвалившийся эркер нависает над головами проходящих мимо людей и в любой момент старые кирпичи могут рухнуть. Фотографиями дома девушка подтверждает свои слова.
— Каждый день прохожу мимо этого эркера и наблюдаю насколько шире с каждым днём щель между кирпичами. А под ним ходят люди, мамочки с детьми и колясками, и что? Будем ждать очередной трагедии? А жильцы, наверное, платят за капитальный ремонт здания. Администрация, отзовитесь, это улица Шаумяна, дом 110, — жалуется ростовчанка в соцсетях.
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