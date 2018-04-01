Кирпичи из фасада ветхого здания падают на голову ростовчан

Ростовчане негодуют, куски штукатурки падают на тротуар, угрожая их жизням.

Ростовчанка возмущена бездействием властей. Фасад здания на ул. Шаумяна 110 медленно разрушается, щели в здании все больше, куски штукатурки падают прямо на головы прохожим. Однако никаких мер не предпринимается, никто даже не огородил опасный участок. Полуразвалившийся эркер нависает над головами проходящих мимо людей и в любой момент старые кирпичи могут рухнуть. Фотографиями дома девушка подтверждает свои слова.

— Каждый день прохожу мимо этого эркера и наблюдаю насколько шире с каждым днём щель между кирпичами. А под ним ходят люди, мамочки с детьми и колясками, и что? Будем ждать очередной трагедии? А жильцы, наверное, платят за капитальный ремонт здания. Администрация, отзовитесь, это улица Шаумяна, дом 110, — жалуется ростовчанка в соцсетях.