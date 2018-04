Смешно в интервале ± 3σ 

Физики шутятКлассическая книга, изданная на русском языке в 1966 году, собрала как ряд ходивших в среде физиков анекдотов и баек, так и серию публикаций в The Journal of Irreproducible Results («Журнал невоспроизводимых результатов»), который издается с 1955 года. Типичный пример шутки оттуда — это «Инструкция для читателей научных статей», перевод фраз из исследовательских публикаций на обычный язык: Позже появилась книга «Физики продолжают шутить», где, в частности, были вредные советы по применению математики для запутывания смысла научной статьи: «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман !»Ричард Фейнман был выдающимся американским физиком. Его знают как человека, придумавшего наглядный способ изображения и расчета взаимодействия элементарных частиц (диаграммы Фейнмана), как автора блестящего курса «Фейнмановские лекции по физике», а также как одного из активных участников программы по созданию ядерного оружия в США . В своей книге «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» ученый собрал массу занятных историй — от того, как он «чинил радиоприемники, думая» в подростковом возрасте до описания своих опытов с камерой сенсорной депривации. Вот одна из историй — про то, как физик инспектировал строительство завода по разделению изотопов урана: BDSM, SHH и прочие аббревиатурыУченые любят аббревиатуры не меньше иных администраторов. В самом деле, если вы имеете дело с веществом под названием «аденозинтрифосфат», то проще обозначить его как АТФ, да и ДНК короче, чем «дезоксирибонуклеиновая кислота». Это сокращает массу времени, экономит бумагу и просто удобно, особенно если вам надо в одном предложении сочетать несколько подобных субстанций. Но далеко не всегда эти сокращения столь тривиальны: белок SHH, например, расшифровывается как Sonic Hedgehog, «Ёж Соник» (игровой персонаж серии видеоигр от компании Sega). А конгресс BDSM в Оксфорде? Который расшифровывается как Big Data Science in Medicine, «Большие данные в медицинской науке»? Инструмент LUCIFER (правда, потом все-таки переименованный в LUCI) был спектрографом и инфракрасной камерой для Большого бинокулярного телескопа LBT, а крупнейшие телескопы Европейской южной обсерватории получили названия Very Large Telescope («Очень большой телескоп») и Extremely Large Telescope («Экстремально большой телескоп»)… Что астрономы будут делать с телескопом еще большего размера, вопрос открытый. Иногда, впрочем, совпадения случайны: так, проект SLOWPOKE (серия исследовательских ядерных реакторов) возник задолго до знаменитого покемона. КомиксыНекоторые ученые или выпускники естественно-научных/технических факультетов рисуют веб-комиксы про научную жизнь, некоторые из них чрезвычайно популярны. Например, PhD Comics про аспирантов (со «стелс-режимом» для чтения на рабочем месте: комикс маскируется под типичную научную статью) — с выпусками от серьёзных и политических до обыгрывающих сон на рабочем месте, лихорадочное написание диссертации и сравнивающих академических ученых с пандами. Комикс выходит на английском, но кое-что (немногое) переведено на русский язык стараниями фанатов. Другой известный пример — xkcd, где тоже много шуток, ориентированных на знакомых с физикой элементарных частиц и программированием, но также затрагивающих вполне понятные и простые темы вроде стереотипов о современной культуре. У xkcd тоже есть «русифицированное» зеркало, которое поддерживается усилиями фанатов комикса. Шутки, требующие по меньшей мере хорошего усвоения школьной программы в области математики и естественных наук, встречаются также в Saturday Morning Breakfast Cereal — правда, юмор там несколько более жесткий: например, в недавнем выпуске про русалочку на волшебное создание переносятся суровые биологические реалии (а как вы думаете, чем питаются рыбы?). Аналогично автор издевается над Годзиллой, монстром, который в реальном мире имел бы на редкость причудливый вид и не представлял бы угрозы для окружающих в силу своего размера.