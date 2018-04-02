В Тобольске лже-целители выманили деньги у женщины 

Жительница Тобольска обратилась в полицию с заявлением на мошенничество.
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального УМВД, женщина зарегистрировалась на сайт знакомств. Там она начала вести переписку с неким мужчиной, которому рассказала о своей серьезной болезни. Виртуальный знакомый предложил ей обратиться за помощью к целителям. Он сразу посоветовал ей группу в одной из социальных сетей, в которой экстрасенсы помогут ей излечиться.
Женщина написала в эту группу: с нее потребовали 18 тысяч рублей. Она их перечислила. Сразу после оплаты страница исчезла из социальной сети. Тогда потерпевшая поняла, что попалась на уловки мошенников.
В настоящее время, тобольские сотрудники полиции занимаются поиском мошенников.