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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Вербным воскресеньем
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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Вербным воскресеньем 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Вербным воскресеньем и пожелал им мира.
«Пусть в это Вербное воскресенье в вашей жизни будут мир и покой», — написал Воробьев в Twitter.
Вербное воскресенье в 2018 году приходится на 1 апреля. Это переходящий праздник — его дата зависит от дня празднования Пасхи. У праздника существует несколько названий: Вход господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, Пальмовое воскресенье. Главным символом праздника является веточка вербы.
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