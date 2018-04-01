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Преступление и осознание
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Преступление и осознание 

ТВ-МИГ 33 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса perepel-krym.ru  Алексея Мигачева оставили до майских праздников под домашним арестом. Пытаясь защитить своего подзащитного, которому, напомним, вменяют статью 286, часть 1 УК РФ (превышение должностных полномочий), адвокат Мигачева ссылался на то, что дескать, сам Алексей Алексеевич всего лишь выполнял указания чиновников сверху. Этакий, знаете ли винтик, в механизме областной бюрократической машины. Да и сам, Мигачев, вслед за словами об осознании (хотя, чего ему «осознавать», если он «всего лишь выполнял свою работу?) признался, что очень хочет вернуться на свое рабочее место (!). Дескать, чтобы то самое постановление о передачи без конкурса песчаного карьера отменить.
Суд резонно не поверил Мигачеву. И не потому, что реально считает, будто Алексей Алексеевич сможет повлиять на свидетелей, в числе которых лица более высокого статуса, но и по вот этим двум, ранее озвученным мной причинам.
Как можно раскаиваться в чем-то, если считаешь, что ничего незаконного не нарушал — всего лишь выполнял поручения? Интересно, если бы ему поручили прыгнуть в колодец, он бы тоже это выполнил, или сначала все же подумал бы, насколько это безопасно для него и законно, с точки зрения отдающего приказы? И вслед за этим недораскаиванием, следует заявление о желании вернуться на то место, с которого, его собственно и взяли? Типа, ну хватит уже, поругали меня, не пускали гулять полгода, и хватит уже?
А ведь по статье, которую инкриминируют Мигачеву отстранение от занимаемой должности — практически единственно легкое из вариантов наказаний. Ну, правда есть там еще штраф, но при ущербе государству недоимки из-за отсутствия конкурса в сумме 42 миллионов рублей, штраф в размере до 80 тысяч вряд ли дадут.
Почему я поднимаю сегодня эту тему? Потому, что мне кажется, что именно вот такое, как у уважаемого Алексея Алексеевича, „недопонимание“ совершенного преступления, попытка найти крайних — „я всего лишь выполнял чужие поручения“ и приводят к безответственности.
Вроде и не мальчик уже Мигачев, и не в детский сад ходит, чтобы такие оправдания себе находить. Но только ли он? Посмотрите, после Кемеровской трагедии, кого бы правоохранители ни арестовали, все, как один, как заклинание твердят: „Я не виноват. Я выполнял поручения! Я все делал правильно!“
Когда же у людей, занимающих важные посты появится чувство ответственности? И может ли оно вообще появиться, если есть шанс списать свои грехи на кого-то другого?
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