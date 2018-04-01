Названа дата выборов нового главы Кузбасса

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — передает его слова РИА «Новости»

Он добавил, что выборы пройдут в единый день голосования.

В то же время на 2 апреля назначена внеочередная сессия депутатов облсовета Кемеровской области, сообщил глава фракции ЛДПР Игорь Украинцев.

«Завтра всех депутатов просят по возможности собраться. Если будет кворум, это две трети от 46 депутатов облсовета, будет внеочередная сессия», — сказал Украинцев.

По его словам, при отсутствии кворума проведут расширенное заседание.