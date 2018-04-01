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Названа дата выборов нового главы Кузбасса
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Названа дата выборов нового главы Кузбасса 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, заявил член ЦИК России Евгений Шевченко.
«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что выборы пройдут в единый день голосования.
В то же время на 2 апреля назначена внеочередная сессия депутатов облсовета Кемеровской области, сообщил глава фракции ЛДПР Игорь Украинцев.
«Завтра всех депутатов просят по возможности собраться. Если будет кворум, это две трети от 46 депутатов облсовета, будет внеочередная сессия», — сказал Украинцев.
По его словам, при отсутствии кворума проведут расширенное заседание.
Напомним, в воскресенье экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке. Глава российского государства принял отставку.
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