Хозяин Кузбасса: кому Аман Тулеев оставляет Кемеровскую область

Более чем двадцатилетнее губернаторство и политическая карьера Амана Тулеева закончились странно — объявление об отставке, во-первых, в воскресенье, во-вторых, 1 апреля. Это было бы комично, если бы над событием не нависала тень трагедии недельной давности, потрясшей страну. Зачем понадобилась такая спешка, и почему нельзя было подождать до понедельника (или объявить в пятницу) — объясняется некими бюрократическими играми.

В 1999 году у меня состоялся разговор с одним из ближайших помощников Тулеева. Он сказал: «Цель Тулеева — стать президентом России, все в его деятельности подчинено этому». Но буквально через месяц-два страна узнала об отставке Бориса Ельцина и назначении Владимира Путина , и цель стала недостижимой. Все усилия Тулеева отныне были направлены на закрепление за собой на максимально долгое время Кузбасса.

Но обратимся к началу его политической биографии. Аман Тулеев — типичный самородок советского времени, вышедший из самых низов. Профессиональный железнодорожник, он прошел (и быстро) все ступени в своей сфере, и в сорок четыре года стал начальником Кемеровской железной дороги, непосредственно перед тем проработав три года заведующим транспортным отделом обкома — также незаменимый опыт. Но инициативного управленца чисто производственная карьера уже не манила.

Восхождение к вершине

Горбачевская перестройка открыла возможности для скорого взлета и по политической линии. Тулеев принимает участие в выборах народных депутатов СССР в 1989 году, проигрывает, но уже через год триумфально избирается и на съезд нардепов РСФСР и в Кемеровский облсовет, где становится председателем, а вскоре и пред облисполкома, объединяя в одних руках исполнительную и законодательную власть региона — редчайший случай в то время. В области непрерывно бастовали шахтеры, — в этой бурлящей обстановке Тулеев смог стать компромиссной фигурой, устраивавшей и забастовщиков и старую номенклатуру.

Тулеев ушел в резкую оппозицию режиму (по крайней мере, на словах) и сблизился с КПРФ , по решению которой повторно участвовал в выборах президента 1996 года — как дублер Зюганова. Но уже тогда он нащупывал пути сотрудничества с Кремлем. Впрочем и сама кампания 1996 года были «сотрудничеством» Ельцина и КПРФ, поскольку обе стороны играли в имитацию выборов, и сразу по их окончанию получил Тулеев пост министра по делам СНГ.

Через год режим назначил Тулеева главой администрации Кемеровской области, и он через три месяца был избран с результатом почти в 95%. То, что Тулеев принял это назначение, а не предпочел подождать избрания (как поступил, например, Стародубцев в Тульской области , которому Черномырдин также предлагал назначение), показывает вовлеченность его в кремлевские игры.

Как заслужить любовь Кузбасса

Шахтеры, свалив коммунистический режим, обнаружили лишь, что в рыночных условиях они мало кому нужны. Это сильно напугало трудящихся Кузбасса и стало основой беспрецедентного влияния Амана Тулеева — вкупе с его выдающимися навыками общения. Он легко выступает экспромтом, не боится дискутировать, обладает грубоватым юмором. Тулеев не то, чтобы народный трибун, но это тип чиновника, умело маскирующегося под такового.

Кроме того, Тулеев уже как опытный организатор и политик, сумел выстроить в регионе такую систему организации власти, при которой появление альтернатив было невозможно. Он блистательно лавировал все двадцать с лишним лет своего губернаторства. Во время известных событий 1998 года, когда шахтеры перекрывали Транссиб, Тулеев ухитрился быть своим и среди бастующих, и для московских чиновников. В 1999 году он решительно порвал с КПРФ, поддержав «Единство», хотя буквально накануне отказался принять орден Почета, заявив:

«Я просто принципиально не могу принять награду от власти, которая ввергла страну в нищету, когда люди остаются без работы, годами и месяцами не получают зарплату и детские пособия, когда Россия ранена в мозг… когда идет чудовищный геноцид народа».

Его участие в президентских выборах 2000 года было не запоздалым следствием желания стать главой государства, а точно выверенной тактикой. Тулеев получил чуть менее 3%, а Путин немногим более 52%. Таким образом, Кремль был поставлен перед фактом, что, контролируя избирательную машину Кузбасса, губернатор мог сорвать однотуровый вариант голосования. Вывод напрашивался сам собой — Тулеева лучше не трогать, и оставить в покое, благо взамен он гарантировал высочайший результат по области для «партии власти» и для президента.

Печальный конец Тулеева-политика стал следствием общей проблемы постсоветского пространства — у власти люди стараются держаться до последнего, ибо отставка предполагает резкое понижение жизненного уровня, иными словами — «эффект выключенной лампочки». А отсутствие гражданского общества и политической конкуренции позволяет оставаться в ней практически до самого естественного конца, что и происходит на уровне глав СНГ. Другой вопрос, что над главой российского региона имеется Кремль, который может убрать его в любой момент, в отличие от президента Узбекистана или Туркмении

Экстренная смена власти

Во время экстренного приезда Путина в Кемерово страна увидела другого Тулеева — полуинвалида, не способного самостоятельно встать и сесть, с длинными, давно не стриженными волосами. И возраст и проблемы со здоровьем, конечно, вынуждали АП подбирать Тулееву преемника. Готовилась плавная передача власти, в рамках которой и произошло ровно месяц назад назначение замом губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева , главы угольной компании «Колмар» (ведущей добычу в Якутии ), показательно встретившегося в конце февраля с Путиным.

Однако пожар ускорил назначение преемника. Если раньше предполагалось, что Цивилев постепенно освоится, «вживется» в регион, то теперь у него не будет на это времени.

Цивилев в самом начале своего пребывание на земле Кузбасса столкнулся со стрессовой чрезвычайной ситуацией, когда он вынужден был действовать незамедлительно. А поскольку до этого он с политикой не соприкасался, то неудивительно, что наделал ошибок — от неосторожного «пиариться на трагедии» до вставания на колени как Вилли Брандт

Думается, в Кремле покоробились, увидев, что чиновник становится на колени перед толпой — слишком уж это напоминает «майдан», следствие слабости власти. Однако менять кандидатуру также не было времени, да и зря, что ли, срывали человека с его места в бизнесе.

Проблемы преемника

Проблем, с которыми предстоит столкнуться Цивилеву — множество. Кемеровская область — старопромышленный регион (добыча угля, черная металлургия, химия) со всеми вытекающими последствиями — угроза массовой безработицы, деиндустриализации, ветхое жилье и вообще запущенная инфраструктура, отсутствие перспективы развития. Вид Кузбасса, если посмотреть с самолета или со спутника, ужасен. Цепочка серых и белых пятен — вскрытой земли, тянется на десятки и десятки километров. То есть тысячи квадратных километров плодородной почвы попросту уничтожены. Как следствие — вечная пыль и загазованность из-за открытого грунта.

Не удивительно, что Кузбасс вымирает стахановскими темпами. Вот, к примеру, город Белово , население в 1987 году — 118 000 человек, в 2017 — 72 800, Прокопьевск в 1987 — 278 000, в 2017 — 196 400, Киселевск в 1987 — 128 000, в 2017 — 90 900, Ленинск-Кузнецкий в 1987 — 169 000, в 2017 — 96 900. Масштаб экологических проблем, которые после скандалов с подмосковными свалками выйдут во многих регионах на первый план, просто огромен.

Есть ли у Цивилева ресурс для их решения? С одной стороны, полное доверие Кремля и большой опыт бизнес-управленца. С другой — полное незнание региона и отсутствие хоть какой-либо харизмы и понимания политики. Впрочем, в наше время последнее не обязательно. Как показывает ситуация в других регионах, президентские назначенцы не встречают особых препятствий. Если человек не совершает откровенно грубых ошибок, проблем не возникает, в том числе с избранием, через которое Цивилеву предстоит пройти в сентябре.

Исполняющий обязанности уже выступил с видеообращением, в котором пообещал открытость власти и выразил надежду на совместную работу с жителями. Это разумные слова, которые теперь должны подкрепить реальные дела.

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